Спецкомиссия выяснит причины ЧП в районе Тушинского тоннеля

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Межведомственная комиссия приступила к работе на осушенном аварийном участке Канала имени Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Канала.

Отмечается, то комиссии предстоит выяснить причины и устранить последствия аварийной ситуации в Тушинском тоннеле. Возглавил комиссию глава ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, в ее работе примут участие представители как самого Канала, так и других профильных структур. Как считают специалисты, возможной причиной ЧП могли стать работы по расширению Волоколамского шоссе и строительству новой ветки автомобильного тоннеля, которые проводились в начале 2000-х годов.

По данным пресс-службы, последствия размыва грунта удалось ликвидировать к 18:30 10 января благодаря совместным усилиям городских служб и работников Канала. Детальное обследование аварийной зоны начнется 11 января, рассказали представители ФГБУ "Канал имени Москвы" Агентству "Москва".

По результатам обследования специалисты рассчитывают восстановить хронологию происшествия и определить его основные причины. "Главная задача − предотвратить любые возможности для повторения таких ситуаций в будущем", − подчеркнул Елянюшкин.

Утром 10 января произошел прорыв дамбы Канала имени Москвы: потоки воды и грязи хлынули в Тушинский тоннель. В момент аварии трасса была пуста, поэтому никто не пострадал.

Грунт в районе Тушинского тоннеля просел на площади в 75 квадратных метров. Из-за этого пришлось перекрыть участок от метро "Сокол" в сторону области.

К вечеру 10 января движение транспорта по Тушинскому тоннелю было полностью восстановлено. Также открыли съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамку в направлении центра и проезд по дублеру Тушинского тоннеля в сторону улицы Свободы.