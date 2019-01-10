Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

10 января, 23:53

Спецкомиссия выяснит причины ЧП в районе Тушинского тоннеля

происшествия дороги

10 января, 23:53

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Межведомственная комиссия приступила к работе на осушенном аварийном участке Канала имени Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Канала.

Отмечается, то комиссии предстоит выяснить причины и устранить последствия аварийной ситуации в Тушинском тоннеле. Возглавил комиссию глава ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин, в ее работе примут участие представители как самого Канала, так и других профильных структур. Как считают специалисты, возможной причиной ЧП могли стать работы по расширению Волоколамского шоссе и строительству новой ветки автомобильного тоннеля, которые проводились в начале 2000-х годов.

По данным пресс-службы, последствия размыва грунта удалось ликвидировать к 18:30 10 января благодаря совместным усилиям городских служб и работников Канала. Детальное обследование аварийной зоны начнется 11 января, рассказали представители ФГБУ "Канал имени Москвы" Агентству "Москва".

По результатам обследования специалисты рассчитывают восстановить хронологию происшествия и определить его основные причины. "Главная задача − предотвратить любые возможности для повторения таких ситуаций в будущем", − подчеркнул Елянюшкин.

Утром 10 января произошел прорыв дамбы Канала имени Москвы: потоки воды и грязи хлынули в Тушинский тоннель. В момент аварии трасса была пуста, поэтому никто не пострадал.

Грунт в районе Тушинского тоннеля просел на площади в 75 квадратных метров. Из-за этого пришлось перекрыть участок от метро "Сокол" в сторону области.

К вечеру 10 января движение транспорта по Тушинскому тоннелю было полностью восстановлено. Также открыли съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамку в направлении центра и проезд по дублеру Тушинского тоннеля в сторону улицы Свободы.

Тушинский тоннель вновь открыли для проезда

происшествия дороги

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика