Движение по дублеру Тушинского тоннеля открыли в сторону улицы Свободы

Движение по дублеру Тушинского тоннеля в районе аварии открыли в сторону улицы Свободы. Об этом сообщается в микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
"Улица Свободы также открыта для движения. Восстановлено движение троллейбусов", − сказано в сообщении. "Ограничений в районе Тушинского тоннеля больше нет!" − поделились хорошими новостями сотрудники ЦОДД.
Движение по дублеру Тушинского тоннеля в сторону ул.Свободы открыто. Ул. Свободы также открыта для движения. Восстановлено движение троллейбусов. Ограничений в районе Тушинского тоннеля больше нет! pic.twitter.com/KNSBQDeDSA
Ранее в ЦОДД сообщили, что движение транспорта по Тушинскому тоннелю было полностью восстановлено. Кроме того, для проезда транспорта вновь открыли съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра. На Волоколамке также восстановили маршрут автобусов №№ 904 и 904к.
Прорыв дамбы Канала имени Москвы произошел утром 10 января В результате потоки воды и грязи хлынули в Тушинский тоннель. В момент аварии на трассе не было машин, никто не пострадал.
Грунт у тоннеля просел на площади в 75 квадратных метров. Чтобы устранить последствия затопления, движение транспорта в районе аварии ограничили, а участок от метро "Сокол" в сторону области перекрыли. Автомобилистам рекомендовали объезжать район тоннеля.
Движение транспорта по Волоколамскому шоссе восстановлено
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