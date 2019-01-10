Маршрут нескольких автобусов восстановили на Волоколамском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
На Волоколамском шоссе в районе аварии на Канале имени Москвы восстановили маршрут автобусов номер 904 и 904к. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.
"Автобусы №904, 904к поехали привычными маршрутами. №904: 4-й мкр-н. Митина – Метро "Китай-город" № 904к: 4-й мкр-н. Митина – Тверская Застава", – говорится в сообщении.
Ранее Центр организации дорожного движения (ЦОДД) сообщил, что движение транспорта по Волоколамскому шоссе полностью восстановили.
Утром в четверг, 10 января, случился прорыв дамбы Канала имени Москвы. Потоки воды и грязи хлынули в автомобильный тоннель. В момент ЧП на трассе не было машин.
В районе аварии движение транспорта ограничили, а участок от станции метро "Сокол" в сторону области перекрыли. Самим водителям посоветовали объезжать район происшествия и заранее продумать маршруты. Грунт у Тушинского тоннеля просел на площади в 75 квадратных метров.
Специалисты ФГБУ "Канал имени Москвы" приступили к изыскательским работам на месте, где произошло затопление Тушинского тоннеля. Им предстоит дать экспертные оценки, а также определить сроки проведения работ по устранению последствий аварии
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