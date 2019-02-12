Названа стоимость восстановления Канала имени Москвы

Стоимость восстановления Канала имени Москвы после аварии может составить максимум 500 миллионов рублей. Об этом сообщил руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.
По его словам, пока это только экспертные заключения, окончательная сумма будет известна позже. На данный момент нет проекта и нет сметы.
Елянюшкин отметил, что авария могла произойти из-за ошибок при проектировании объекта, при строительстве, а также при эксплуатации.
"Сейчас смотрим всю зону над тремя тоннелями и ведем подготовительные работы, чтобы к моменту установления границ зоны угрозы мы сразу, в тот же момент, могли перейти к проектированию, к строительно-монтажным работам", – приводит слова Елянюшкина Агентство "Москва".
Ранее он сообщил, что работы по укреплению Канала имени Москвы на месте аварии планируют завершить к 15 апреля.
10 января в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе в результате фильтрации воды произошел провал грунта на площади 75 квадратных метров. Вода вылилась на дорожное полотно.
Из-за происшествия движение транспорта в тоннеле временно закрывали. Елянюшкин тогда заявил, что при последнем обследовании канала, которому уже около 80 лет, никаких нарушений обнаружено не было.
Ранее УФАС России по столице возбудило дело в отношении ФБГУ "Канал имени Москвы" из-за монопольно высоких цен на навигационные документы.
Рассмотрение дела назначено на 19 февраля.
Аварийный участок Канала имени Москвы выведен из эксплуатации до 1 апреля
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