Возбуждено дело в отношении ФБГУ "Канал имени Москвы"

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

УФАС России по столице возбудило дело в отношении ФБГУ "Канал имени Москвы" из-за монопольно высоких цен на навигационные документы, сообщает пресс-служба ведомства.

ФБГУ является единственным хозяйствующим субъектом, уполномоченным на издание и реализацию атласа Единой глубоководной системы Европейской части России. В УФАС выявили факт существенного подорожания новой редакции атласа в 2018 году.

В рамках подготовки к возбуждению дела УФАС опросило около сотни судовладельцев, которые указали на наличие завышенной цены на атлас и невозможность осуществления деятельности без его приобретения. Рассмотрение дела назначено на 19 февраля.