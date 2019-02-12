Работы по укреплению Канала имени Москвы должны завершить к апрелю

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

Работы по укреплению Канала имени Москвы на месте аварии планируют завершить к 15 апреля, рассказал руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Герман Елянюшкин.

"Если это локальная ошибка, локальное место возникновения угрозы, это одно. Быстро сделаем, начнем навигацию", – цитирует Елянюшкина Агентство "Москва".

Ситуация может осложниться, если проблему обнаружат на других участках. Однако руководитель ГБУ усомнился, что даже в этом случае сроки придется сдвигать.

10 января в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе в результате фильтрации воды произошел провал грунта на площади 75 квадратных метров. Вода вылилась на дорожное полотно.

Из-за ЧП движение транспорта в тоннеле временно закрывали. Елянюшкин тогда заявил, что при последнем обследовании канала, которому уже около 80 лет, никаких нарушений обнаружено не было.

Ранее УФАС России по столице возбудило дело в отношении ФБГУ "Канал имени Москвы" из-за монопольно высоких цен на навигационные документы.