Перенос сроков навигации на участке Канала имени Москвы проверит прокуратура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Транспортная прокуратура организовала проверку после переноса сроков навигации на участке Канала имени Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства по факту переноса сроков навигации по Каналу имени Москвы в связи с неудачными испытаниями по наполнению канала при проведении ремонтных работ на западной дамбе гидроузла № 8", – говорится в сообщении.

Проверку поручили провести Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам специалисты примут меры прокурорского реагирования.

Ранее сообщалось, что при наполнении водой участка Канала имени Москвы в районе Тушинского автомобильного тоннеля была вновь обнаружена утечка воды. На данном участке 20 июня проводились работы по наполнению канала, в ходе которых обнаружилась повышенная фильтрация на аварийном участке.

10 января в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе в результате фильтрации воды произошел провал грунта на площади 75 квадратных метров. Потоки воды и грязи хлынули на дорожное полотно. Позже для устранения последствий аварийной ситуации была создана межведомственная комиссия.

По предварительным данным, причиной промыва дамбы могли стать отклонения от проекта при строительно-монтажных работах в рамках возведения в 2000 году третьей очереди Тушинского тоннеля.

Аварийно-восстановительные мероприятия включали в себя бетонные и земляные работы. Площадь восстанавливаемого участка составила около 10 тысяч квадратных метров.

Отмечается, что на восстановление поврежденного участка были затрачены 211 миллионов рублей.

