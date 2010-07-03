Перенос сроков навигации на участке Канала имени Москвы проверит прокуратура

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Транспортная прокуратура организовала проверку после переноса сроков навигации на участке Канала имени Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.
"Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения федерального законодательства по факту переноса сроков навигации по Каналу имени Москвы в связи с неудачными испытаниями по наполнению канала при проведении ремонтных работ на западной дамбе гидроузла № 8", – говорится в сообщении.
Проверку поручили провести Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам специалисты примут меры прокурорского реагирования.
Ранее сообщалось, что при наполнении водой участка Канала имени Москвы в районе Тушинского автомобильного тоннеля была вновь обнаружена утечка воды. На данном участке 20 июня проводились работы по наполнению канала, в ходе которых обнаружилась повышенная фильтрация на аварийном участке.
10 января в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе в результате фильтрации воды произошел провал грунта на площади 75 квадратных метров. Потоки воды и грязи хлынули на дорожное полотно. Позже для устранения последствий аварийной ситуации была создана межведомственная комиссия.
По предварительным данным, причиной промыва дамбы могли стать отклонения от проекта при строительно-монтажных работах в рамках возведения в 2000 году третьей очереди Тушинского тоннеля.
Аварийно-восстановительные мероприятия включали в себя бетонные и земляные работы. Площадь восстанавливаемого участка составила около 10 тысяч квадратных метров.
Отмечается, что на восстановление поврежденного участка были затрачены 211 миллионов рублей.
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