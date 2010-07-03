На Канале имени Москвы в районе Тушинского тоннеля вновь обнаружена течь

При наполнении водой участка Канала имени Москвы в районе Тушинского автомобильного тоннеля, где 10 января произошла авария, вновь обнаружена утечка воды.
Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ФГБУ "Канал имени Москвы", 20 июня проводились регламентные работы по наполнению канала, в ходе них обнаружилась повышенная фильтрация на одном из участков.
В настоящее время последствия утечки устраняются, выясняются причины.
Ранее сообщалось, что навигацию на поврежденном участке канала планируется восстановить с 10 июня, но к этому времени движение судов в районе Тушинского тоннеля так и не началось.
Авария на Канале имени Москвы произошла 10 января этого года. В результате фильтрации воды произошел провал грунта и разлив воды на дорожное полотно. Позже для устранения последствий аварийной ситуации была создана межведомственная комиссия.
По предварительным данным, причиной промыва дамбы могли стать отклонения от проекта при строительно-монтажных работах в рамках возведения в 2000 году третьей очереди Тушинского тоннеля.
Аварийно-восстановительные мероприятия включали в себя бетонные и земляные работы. Площадь восстанавливаемого участка составила около 10 тысяч квадратных метров.
Отмечается, что на восстановление поврежденного участка были затрачены 211 миллионов рублей.
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