Судоходство по каналу имени Москвы в Тушине может не возобновиться до августа

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Судоходство по каналу имени Москвы в районе Тушинского тоннеля может не возобновиться до августа. Об этом сказал заместитель министра транспорта России, глава Росморречфлота Юрий Цветков в кулуарах Всероссийского водного конгресса. Его слова передает РИА Новости.

У него спросили, возобновят ли судоходство на участке между 7-м и 8-м шлюзами канала в Тушине до конца июля. Цветков ответил: "Скорее всего, нет". Он пояснил, что специалисты выявили повышенную фильтрацию воды, около 100 литров в минуту.

"Участок канала над тоннелем будет осушен, специалисты осмотрят его, вскроют плиты и соответствующие ремонтные работы проведут. Если этого будет достаточно, будет произведено плановое наполнение канала, посмотрим, как он постоит, и в зависимости от результатов будем дальше действовать. Заполнение занимает 10 дней по технологии, оно закончится, наверное, где-то в конце июля. Первая гипотеза о причинах может быть до конца месяца", – отметил Цветков.

Планируется выйти с инициативой по проведению реконструкции всего межшлюзового участка протяженностью 1200 метров. Цветков уточнил, что в планах – разбить часть канала между шлюзами 7 и 8 на два участка в межнавигационный период. Для этого понадобится соответствующий проект.

Росморречфлот считает, что сделать это необходимо. Цветков не уточнил, сколько именно средств может понадобиться для этих работ. Когда они могут начаться, пока также неизвестно.

На прошлой неделе транспортная прокуратура организовала проверку после переноса сроков навигации на участке канала имени Москвы.

10 января этого года в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе в результате фильтрации воды произошел провал грунта на площади 75 квадратных метров. Потоки воды хлынули на дорожное полотно. Для устранения последствий аварии была создана межведомственная комиссия.

По предварительным данным, причиной промыва дамбы могли стать отклонения от проекта при строительно-монтажных работах в рамках возведения в 2000 году третьей очереди Тушинского тоннеля.

Площадь восстанавливаемого участка составила около 10 тысяч квадратных метров. На восстановление ушли 211 миллионов рублей.

