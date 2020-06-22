Парад судов пройдет на Москве-реке 23 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На Москве-реке 23 июня пройдет парад судов, сообщает Агентство "Москва". Жители столицы смогут понаблюдать за шествием с набережных и мостов.

Стартует парад в 10:00 от Новоспасского моста и окончится около полудня у Андреевского пешеходного моста. В нем примут участие около 40 различных судов – от теплоходов "Москвич", созданных в 1950-е, до современных яхт Флотилии "Рэдиссон Ройал".

Колонна пройдет мимо главных достопримечательностей города: Кремля, храма Христа Спасителя, парка "Зарядье", Парка Горького, памятника Петру I, здания МГУ, стадиона "Лужники" и других.

Шествие будет сопровождать оркестр.