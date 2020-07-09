Сезон речных круизов в России может продлиться до поздней осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сезон речных круизов в России в 2020 году могут продлить до поздней осени, сообщает Ассоциация туроператоров России.

Уточняется, что такое решение уже приняла судоходная компания "Водоходъ", где продажи доходит до 27 ноября. Также идею рассматривают в круизной компании "Мостурфлот".

Начало навигации по рекам страны в этом году перенесли почти на два месяца из-за пандемии. 28 июня в рейс из Москвы вышли теплоходы "Водохода", а 3 июля – "Мостурфлота". Сейчас загрузка первых судов в обеих компаниях составляет минимум 60%. Эксперты считают, что это хороший результат.

Представители круизных компаний обратили внимание, что в этом году в круизы отправилось много молодых людей в возрасте от 35 лет с высокими требованиями к комфорту на борту.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что выездной туризм на фоне ситуации с коронавирусом может возобновиться не ранее конца сентября.

Ломидзе объяснила, что нет ясности ни с июлем, ни с августом. Пессимистичный прогноз в сложившейся ситуации подразумевает, что выезд туристов по наиболее популярным направлениям может начаться только в декабре.

Исполнительный директор АТОР также рассказала об установленном порядке возмещения за несостоявшиеся из-за коронавируса туристические поездки. По словам Майи Ломидзе, в приоритете у туроператоров стоит организация аналогичного путешествия в похожие даты.

