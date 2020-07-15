Мостуризм составил подборку водных маршрутов по Москве-реке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Комитет по туризму столицы подготовил подборку из пяти интересных маршрутов по Москве-реке на прогулочных теплоходах и яхтах. Об этом ТАСС рассказали представители ведомства.

Летняя пассажирская навигация началась в городе 23 июня. "Водные прогулки всегда пользовались популярностью среди горожан и гостей столицы. А в летний день совершить путешествие по Москве-реке, наслаждаясь живописными видами города, особенно приятно", – поделились в пресс-службе.

Отмечается, что традиционно среди москвичей популярной прогулкой является маршрут по центру города.

Благодаря двухчасовому путешествию люди посетят экскурсию, а также увидят объекты архитектуры с необычного ракурса. В результате горожанам откроются виды на храм Василия Блаженного, Кремль, храм Христа Спасителя, а также другие достопримечательности города.

"А речная прогулка вокруг "Золотого острова" даст возможность осмотреть все ключевые достопримечательности города, не сходя с теплохода", – уточняется в сообщении.

Помимо того, другой маршрут начинается от "Троице-Лыкова" и проходит в сторону "Москва-Сити".

Ко всему прочему, для гостей столицы доступна ночная прогулка по Москве-реке. Данный маршрут проходит от "Москва-Сити" до Северного речного вокзала.

Ранее говорилось, что летняя навигация в Москве завершится 14 ноября. Руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Сергей Лапшин подчеркнул, что весь период навигации работа будет проходить по графику, в нормальном режиме.

