Мостуризм составил подборку водных маршрутов по Москве-реке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Комитет по туризму столицы подготовил подборку из пяти интересных маршрутов по Москве-реке на прогулочных теплоходах и яхтах. Об этом ТАСС рассказали представители ведомства.
Летняя пассажирская навигация началась в городе 23 июня. "Водные прогулки всегда пользовались популярностью среди горожан и гостей столицы. А в летний день совершить путешествие по Москве-реке, наслаждаясь живописными видами города, особенно приятно", – поделились в пресс-службе.
Отмечается, что традиционно среди москвичей популярной прогулкой является маршрут по центру города.
Благодаря двухчасовому путешествию люди посетят экскурсию, а также увидят объекты архитектуры с необычного ракурса. В результате горожанам откроются виды на храм Василия Блаженного, Кремль, храм Христа Спасителя, а также другие достопримечательности города.
"А речная прогулка вокруг "Золотого острова" даст возможность осмотреть все ключевые достопримечательности города, не сходя с теплохода", – уточняется в сообщении.
Помимо того, другой маршрут начинается от "Троице-Лыкова" и проходит в сторону "Москва-Сити".
Ко всему прочему, для гостей столицы доступна ночная прогулка по Москве-реке. Данный маршрут проходит от "Москва-Сити" до Северного речного вокзала.
Ранее говорилось, что летняя навигация в Москве завершится 14 ноября. Руководитель ФГБУ "Канал имени Москвы" Сергей Лапшин подчеркнул, что весь период навигации работа будет проходить по графику, в нормальном режиме.
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