Москвичей предупредили о дожде и мокром снеге

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

17:55

С 3 апреля ограничат движение по улицам Кантемировской, Житомирской и Ивана Франко

город транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта по улицам Кантемировской, Житомирской и Ивана Франко ограничат с 3 апреля в связи со строительными работами. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"С 3 апреля автобусы № 150 поедут по основному ходу Кантемировской улицы вместо дублера. На основной ход Кантемировской улицы переносятся остановки "Кантемировская улица, 59" и "Кантемировская улица". Изменения – на время строительства участка Южной рокады", – говорится в сообщении.

Кроме того, изменятся пути следования автобусных маршрутов № 73 и П130 на время реконструкции путепровода Ивана Франко. Вместо части улицы Ивана Франко и Житомирской улицы автобусы будут следовать по Рублевскому шоссе, Молдавской и Молодогвардейской улицам.

"На остановках "Улица Екатерины Будановой" и "Улица Коцюбинского" автобусы будут останавливаться в противоположном направлении", – отметили в департаменте.

Накануне столичные власти сняли все ограничения движения на юго-западе столицы возле Калужско-Рижской линии метро. Участок Калужско-Рижской линии метро между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" был закрыт в период с 20 по 31 марта для прокладки тоннеля БКЛ.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать