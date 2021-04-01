С 3 апреля ограничат движение по улицам Кантемировской, Житомирской и Ивана Франко

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Движение транспорта по улицам Кантемировской, Житомирской и Ивана Франко ограничат с 3 апреля в связи со строительными работами. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

"С 3 апреля автобусы № 150 поедут по основному ходу Кантемировской улицы вместо дублера. На основной ход Кантемировской улицы переносятся остановки "Кантемировская улица, 59" и "Кантемировская улица". Изменения – на время строительства участка Южной рокады", – говорится в сообщении.

Кроме того, изменятся пути следования автобусных маршрутов № 73 и П130 на время реконструкции путепровода Ивана Франко. Вместо части улицы Ивана Франко и Житомирской улицы автобусы будут следовать по Рублевскому шоссе, Молдавской и Молодогвардейской улицам.

"На остановках "Улица Екатерины Будановой" и "Улица Коцюбинского" автобусы будут останавливаться в противоположном направлении", – отметили в департаменте.

Накануне столичные власти сняли все ограничения движения на юго-западе столицы возле Калужско-Рижской линии метро. Участок Калужско-Рижской линии метро между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" был закрыт в период с 20 по 31 марта для прокладки тоннеля БКЛ.