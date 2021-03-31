Дептранс заявил о снятии всех ограничений на юго-западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Все ограничения движения на юго-западе столицы возле Калужско-Рижской линии метро сняли, парковки также восстановили. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта.
Кроме того, специалисты открыли съезды и закрытые участки дорог.
"Спасибо вам за понимание и терпение во все эти дни", – говорится в сообщении.
Напомним, участок Калужско-Рижской линии метро между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" закрыли для движения в период с 20 по 31 марта для прокладки тоннеля БКЛ. В районе закрытого участка ограничили движение на ряде улиц для приоритетного проезда компенсационных маршрутов. Кроме того, была ограничена работа некоторых парковок.
Затем стало известно, что участок Калужско-Рижской линии метро от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" открыли на три дня раньше срока. Все станции на участке работают в штатном режиме.
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