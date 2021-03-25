Движение на участке улицы Зорге временно ограничат

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Движение на участке улицы Зорге планируется ограничить с 29 марта по 29 апреля. Об этом заявили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Временные ограничения введут в связи с проведением ремонтных работ. Поясняется, что движение ограничат на участке улицы Зорге в районе дома 10, корпуса 2.

В результате рабочие займут одну полосу, при этом сохранив существующее количество полос за счет ликвидации парковочного пространства.

Ограничение для автомобилистов будет действовать в течение месяца круглосуточно.

Ранее говорилось, что закрытый участок Калужско-Рижской линии метро могут запустить раньше срока. Сейчас нет движения поездов между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки".