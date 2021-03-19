Схему движения на участке трассы М1 в Одинцове изменили до середины сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
На 45–46-м километре трассы М1 "Беларусь" изменили схему движения до середины сентября 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ "Автодор".
Уточняется, что схема будет изменена в связи с ремонтными работами.
"Правая полоса, по которой ранее шел поток в сторону Кубинки, закрыта на реконструкцию", – говорится в сообщении.
Новые правила коснутся водителей, следующих в сторону деревни Бутынь, гостиницы "Голицын клуб" или желающих съехать на автозаправочную станцию. Для этого необходимо заранее, не доезжая до разворотной эстакады на 45-м километре, занять правую полосу и, следуя указаниям дорожных знаков, уйти на дублер.
В пресс-службе отметили, что пропускная способность М1 не изменится. После окончания реконструкции на участке в Подмосковье будет шесть полос на основном ходу, а также возможность проезда по альтернативной дороге, идущей параллельно основной трассе.
Ранее сообщалось, что с 20 марта поменяется автобусный маршрут № 976, следующий по ТиНАО. Вместо "Торгового центра" в Троицке автобусы будут ходить через Пенино в Марьино. Заезд в ЖК "Андерсен" при движении в обе стороны сохраняется.
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