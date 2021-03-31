Участок Калужско-Рижской линии метро открыли на три дня раньше срока

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Участок Калужско-Рижской линии метро от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" открыли на три дня раньше срока. Все станции на участке работают в штатном режиме, информирует пресс-служба Московского метрополитена в официальном Twitter.

"Участок "Беляево" – "Новые Черемушки" открыт для пассажиров", – сообщили в пресс-службе.

О досрочном открытии участка Калужско-Рижской линии ранее сообщал мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник благодарил строителей и транспортников за оперативную работу.

Собянин также анонсировал досрочное снятие ограничений на дорогах. По словам мэра, движение возобновится в штатном режиме до 1 апреля.

Изначально участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" закрывали для пассажиров до 2 апреля. Ограничения вводились на участке из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) и строительства будущей станции "Воронцовская".

Для удобства пассажиров вдоль закрытых станций курсировали бесплатные автобусы КМ. Также для поездок в центр можно было воспользоваться другими линиями метро.

Для автомобилистов в районе закрытого участка в столичных районах Коньково, Черемушки и Обручевском с 18 марта действует ряд ограничений.