Участок Калужско-Рижской линии метро откроют досрочно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участок Калужско-Рижской линии метро от станции "Беляево" до "Новых Черемушек" откроется досрочно. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта.

"Уже с 31 марта, с завтрашнего дня, метро заработает в обычном режиме – строители смогли закончить работы на 3 дня раньше. На дорогах ограничения также снимут до 1 апреля", – говорится в сообщении.

Уточняется, что во время закрытия станция "Новые Черемушки" работала штатно и без сбоев, хотя пассажиропоток на ней вырос почти в три раза по сравнению с обычными днями. С 20 по 29 марта включительно станцией воспользовались более 942 тысяч человек.

"Он (участок метро. – Прим. ред.) был закрыт для прокладки тоннеля БКЛ. С завтрашнего дня участок заработает в обычном режиме", – уточнил Сергей Собянин в своем Twitter-аккаунте.

Он поблагодарил строителей и транспортников за оперативную работу.

Первоначально участок между станциями "Беляево" и "Новые Черемушки" закрывали для пассажиров до 2 апреля. Ограничения ввели на участке из-за прокладки тоннеля Большой кольцевой линии (БКЛ) и строительства будущей станции "Воронцовская".

Для удобства пассажиров вдоль закрытых станций запустили бесплатные автобусы КМ. Также для поездок в центр можно было воспользоваться другими линиями метро.

Для автомобилистов в районе закрытого участка в столичных районах Коньково, Черемушки и Обручевском с 18 марта также действует ряд ограничений.

Планируется, что станцию БКЛ "Воронцовская" введут в эксплуатацию уже в этом году. Она поможет разгрузить ближайшие станции метро.