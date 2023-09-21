Собянин: Москва получила 1 млн упаковок лекарств по первому офсетному контракту

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столица получила в рамках офсетного контракта 1 миллион упаковок лекарственных препаратов, которые применяются для терапии онкологии и аутоиммунных заболеваний. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

"Мы подписали его шесть лет назад. Тогда это был первый подобный договор в РФ. Инвестор локализовал важное для города производство в фармацевтическом кластере в Алабушеве. Взамен мы гарантировали закупку его продукции", – говорится в его публикации.

Как уточнил градоначальник, обеспечивать город лекарствами и медицинскими изделиями по офсету начали еще в 2021 году, тогда это были только 29 препаратов.

По словам мэра Москвы, на сегодняшний день город подписал девять подобных контрактов, в рамках которых осуществляется поставка необходимых препаратов.

Ранее исполняющий обязанности заммэра столицы Владимир Ефимов рассказал, что за шесть месяцев текущего года столичные производители увеличили выпуск лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, на 50,6% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

По его словам, московские предприятия производят болеутоляющие препараты, антибиотики, различные вакцины, иммунобиологические и противовирусные таблетки, средства для профилактики, лечения болезней сердца и кровеносных сосудов, а также других болезней.

На территории города в данный момент действуют более 4 тысяч предприятий, на которых в совокупности работают 720 тысяч граждан.



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