02 ноября, 10:17Общество
Московские ученые создали модель печени человека для обучения врачей
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Московские ученые в Центре диагностики и телемедицины создали модель печени человека для обучения врачей, сообщается на портале мэра и правительства столицы.
На искусственной модели врачи смогут тренироваться в умении обнаруживать патологии под УЗИ и проводить медицинские манипуляции. Фантом повторяет форму настоящей человеческой печени, а также внутреннее строение органа. При помощи УЗИ у модели можно видеть вены, артерии и различные образования.
"Мы не прекращаем работу по повышению качества медицинской помощи пациентам. Для этого наши ученые разработали фантом, имитирующий печень человека. Он предназначен для обучения молодых специалистов и совершенствования навыков опытных врачей. Специалисты, используя учебную модель, смогут развить навыки выполнения важных манипуляций, в том числе обнаруживать патологии под ультразвуковым контролем", – рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.
Заммэра подчеркнула, что в настоящее время зарубежные аналоги не всегда доступны. Поэтому российская разработка является находкой для врачей. Созданный фантом обладает важными качествами – реалистичностью и долговечностью, добавила она.
Модель печени разработана из силиконоподобного вещества, который хорошо воспроизводит ультразвуковые свойства человеческих тканей и может применяться много раз.
Всего ученые Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы разработали семь моделей для обучения специалистов. Проект отвечает целям и задачам национального проекта "Здравоохранение", а также направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям столицы.
Ранее в пресс-службе Национальной технологической инициативы рассказали, что ученые химико-биологического кластера университета ИТМО создали ИИ, позволяющий выявлять наличие и тип опухоли в мозге по анализу крови. Разработка российских ученых позволяет проводить диагностику без операций и при этом стоит в разы меньше – 50–70 тысяч рублей за процедуру. Также сокращается процесс постановки диагноза с десяти до трех дней.
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