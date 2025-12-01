Более 50 домов для реализации программы реновации построили на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С момента запуска программы реновации в Западном административном округе Москвы был возведен 51 жилой комплекс. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройки, оснащенные современной техникой, включают в себя свыше 15 тысяч квартир, из которых 100 адаптированы для маломобильных граждан.

"В совокупности готовая жилая площадь составляет более 900 тысяч квадратных метров, а общая площадь новостроек в округе – более 1,6 миллиона "квадратов", что подтверждает лидерство Московского фонда реновации по показателям объема введенного жилья как в столице, так и в стране", – подчеркнул Ефимов.

В целях повышения комфорта жителей в новых ЖК на первых этажах предусмотрены коммерческие помещения под аптеки, магазины, кофейни, салоны красоты и досуговые центры, что позволяет новоселам получать необходимые услуги прямо у себя дома.

Также отмечается, что архитектурный облик новостроек разработан индивидуально, что делает их органичной частью городской среды.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, дома по реновации были построены в 9 районах ЗАО. Больше всего возведено в районах Можайском и Проспект Вернадского – по 10 зданий в каждом, а еще 8 – в районе Фили-Давыдково.

"В рамках комплексного благоустройства на придомовых территориях создали объекты инфраструктуры, включая детские площадки, места для отдыха, а также зоны для занятий спортом", – добавил он.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс по программе реновации общей площадью более 20 тысяч квадратных метров построили в столичном районе Зюзино. В нем есть 2 секции и 184 квартиры площадью около 11 тысяч квадратных метров, 7 из них – для маломобильных жителей. Расположен дом недалеко от станций метро "Севастопольская" и "Каховская".

