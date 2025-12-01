Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 14:10

Город

Более 50 домов для реализации программы реновации построили на западе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С момента запуска программы реновации в Западном административном округе Москвы был возведен 51 жилой комплекс. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новостройки, оснащенные современной техникой, включают в себя свыше 15 тысяч квартир, из которых 100 адаптированы для маломобильных граждан.

"В совокупности готовая жилая площадь составляет более 900 тысяч квадратных метров, а общая площадь новостроек в округе – более 1,6 миллиона "квадратов", что подтверждает лидерство Московского фонда реновации по показателям объема введенного жилья как в столице, так и в стране", – подчеркнул Ефимов.

В целях повышения комфорта жителей в новых ЖК на первых этажах предусмотрены коммерческие помещения под аптеки, магазины, кофейни, салоны красоты и досуговые центры, что позволяет новоселам получать необходимые услуги прямо у себя дома.

Также отмечается, что архитектурный облик новостроек разработан индивидуально, что делает их органичной частью городской среды.

Как уточнил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, дома по реновации были построены в 9 районах ЗАО. Больше всего возведено в районах Можайском и Проспект Вернадского – по 10 зданий в каждом, а еще 8 – в районе Фили-Давыдково.

"В рамках комплексного благоустройства на придомовых территориях создали объекты инфраструктуры, включая детские площадки, места для отдыха, а также зоны для занятий спортом", – добавил он.

Ранее сообщалось, что жилой комплекс по программе реновации общей площадью более 20 тысяч квадратных метров построили в столичном районе Зюзино. В нем есть 2 секции и 184 квартиры площадью около 11 тысяч квадратных метров, 7 из них – для маломобильных жителей. Расположен дом недалеко от станций метро "Севастопольская" и "Каховская".

Московский фонд реновации впервые стал лидером по вводу жилья в России

Читайте также


городреновация

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика