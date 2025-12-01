Более тысячи рабочих мест появилось в новостройках по реновации в Бескудниковском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше тысячи рабочих мест появилось в новостройках Бескудниковского района в рамках программы реновации. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, слова которого приводит портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель ведомства напомнил, что данная программа предполагает размещение на первых этажах новых домов торговых, сервисных и бытовых предприятий. При этом Бескудниковский район, по его словам, стал лидером по количеству нежилых помещений на первых этажах.

В частности, на сегодняшний день там работает более 80 объектов социально-бытовой инфраструктуры. Наибольшее количество предприятий связано с предоставлением бытовых услуг – их свыше 30. За ними следуют торговые точки – около 20, а завершают рейтинг пункты выдачи заказов.

Ранее столичные власти согласовали проект жилого комплекса по программе реновации, который появится на Флотской улице. В нем будет 772 квартиры, в том числе специально оборудованные для комфортной жизни маломобильных граждан. Общая жилая площадь помещений составит около 76 600 квадратных метров.

До этого сообщалось, что семь домов расселили в столичном районе Соколиная Гора по программе реновации. Около 500 семей отпраздновали новоселье в четырех новостройках на 3-й, 5-й, 9-й улицах Соколиной Горы и Вольной улице.

