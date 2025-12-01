Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 12:42

Город

Более тысячи рабочих мест появилось в новостройках по реновации в Бескудниковском районе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Свыше тысячи рабочих мест появилось в новостройках Бескудниковского района в рамках программы реновации. Об этом сообщил глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, слова которого приводит портал мэра и правительства Москвы.

Руководитель ведомства напомнил, что данная программа предполагает размещение на первых этажах новых домов торговых, сервисных и бытовых предприятий. При этом Бескудниковский район, по его словам, стал лидером по количеству нежилых помещений на первых этажах.

В частности, на сегодняшний день там работает более 80 объектов социально-бытовой инфраструктуры. Наибольшее количество предприятий связано с предоставлением бытовых услуг – их свыше 30. За ними следуют торговые точки – около 20, а завершают рейтинг пункты выдачи заказов.

Ранее столичные власти согласовали проект жилого комплекса по программе реновации, который появится на Флотской улице. В нем будет 772 квартиры, в том числе специально оборудованные для комфортной жизни маломобильных граждан. Общая жилая площадь помещений составит около 76 600 квадратных метров.

До этого сообщалось, что семь домов расселили в столичном районе Соколиная Гора по программе реновации. Около 500 семей отпраздновали новоселье в четырех новостройках на 3-й, 5-й, 9-й улицах Соколиной Горы и Вольной улице.

"Мрр вашему дому": префаб-технологии

Читайте также


городреновация

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика