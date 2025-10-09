Форма поиска по сайту

09 октября, 17:44

Шоу-бизнес

Бывшая жена футболиста Мамаева проиграла суд за элитное жилье

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/alana_mamaeva

Хамовнический районный суд оставил неудовлетворенной апелляционную жалобу модели и блогера Аланы Мамаевой против бывшего мужа, футболиста Павла Мамаева и его матери, сообщает "Газета.ру".

Мамаева пыталась отсудить долю в апартаментах площадью 127,42 квадратных метра и два парковочных места в элитном ЖК. Жилье принадлежало отцу спортсмена. После его смерти собственниками стали Мамаев с матерью.

Экс-жена Мамаева утверждала, что полузащитник приобрел недвижимость на средства, полученные в браке, и оформил ее на отца.

Мамаевы объявили о разводе весной 2021 года. Как написала модель в соцсети, решение разойтись было обоюдным.

Мамаева подала несколько исков против бывшего мужа о разделе имущества. Позже футболисту ограничили выезд из России из-за неуплаты алиментов на дочь.

