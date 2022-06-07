Экс-супруга Мамаева заявила, что футболисту ограничили выезд из РФ за неуплату алиментов

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Футболисту Павлу Мамаеву ограничили выезд из России из-за неуплаты алиментов. Об этом в своем телеграм-канале рассказала бывшая жена спортсмена Алана Мамаева.

Согласно постановлению суда, отрывок из которого опубликовала женщина, Мамаеву ограничили выезд из страны на шесть месяцев, до 1 декабря 2022 года.

Пара состояла в официальном браке с 2013 года, однако в марте 2021 года Алана Мамаева объявила о разводе. По ее словам, разойтись они решили по обоюдному желанию.

Позже футболист подал в отношении жены два иска. Он потребовал взыскать с нее алименты на дочь, оставить ему машины Bentley и Land Rover, а также квартиру в Москве. Направила исковое заявление о разделе имущества в суд и Алана Мамаева. Стоимость иска оценивалась в 269 256 500 рублей.

