Бывшая жена футболиста Мамаева подала к нему новый иск о разделе имущества

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Алана Мамаева направила в Пресненский районный суд Москвы новый иск о разделе имущества с экс-супругом футболистом Павлом Мамаевым. Текст иска есть в распоряжении Москвы 24.
Стоимость иска оценивается в 269 256 500 рублей. В частности, Мамаева просит учесть интересы детей и передать ей в собственность автомобили Bentley Continental GT и Land Rover Range Rover, а также выплатить ей порядка 14 миллионов рублей – половину стоимости автомобиля Mercedes Benz S-Class, который останется в собственности ее бывшего мужа, и 3,5 миллиона рублей за автомобиль экс-супруга Lexus LX570.
Помимо этого, она просит признать почти 186 миллионов рублей, потраченных на покупку нежилого помещения на Никольской улице в Москве, а также 91 миллион рублей, на которые была куплена квартира в Хамовниках, совместно нажитым имуществом и выплатить ей половину от указанных сумм. Аналогичное прошение касается квартиры на Цветном бульваре стоимостью почти 111,5 миллиона рублей.
В документе также указаны два машино-места и три дома на Киевском шоссе, которые суммарно оцениваются примерно в 83,6 миллиона рублей. Мамаева претендует на одну вторую их стоимости.
Заседание по данному иску назначено на 3 марта текущего года.
О разводе супругов стало известно в марте прошлого года. Об этом сообщила Алана Мамаева в своем Instagram. Тогда она уточнила, что расходится с мужем по обоюдному желанию.
Позже футболист подал в отношении жены два иска. Он потребовал взыскать с нее алименты на дочь, оставить ему машины Bentley и Land Rover, а также квартиру в Москве.
Футболист Павел Мамаев женился второй раз
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