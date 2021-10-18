Барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян объявили о помолвке

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Кортни Кардашьян и барабанщик рок-группы Blink-182 Трэвис Баркер объявили о помолвке. Об этом сообщает "Газета.ру".

Баркер предложил избраннице выйти за него замуж на закате в отеле Rosewood Miramar Beach.

С помолвкой пару уже поздравила Ким Кардашьян и 15-летняя дочь Баркера Алабама.

Ранее сообщалось, что в конце 2021 года появится новая телепередача с участием семьи Кардашьян. Соглашение с членами семьи подписал стриминговый сервис Hulu. Контент, созданный Кардашьян, будет транслироваться в США и других странах.

