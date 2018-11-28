Forbes назвал самых богатых знаменитостей младше 30 лет

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Американский журнал Forbes составил свой ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей младше 30 лет. Издание оценивало доходы, которые они получили с 1 июня 2017 по 1 июня 2018 года до уплаты налогов, оплаты услуг адвокатов и менеджеров. Оценки делались на основе интервью со специалистами Pollstar Pro.

В этом году список богатейших молодых знаменитостей возглавила Кайли Дженнер – 21-летняя модель и сестра Ким Кардашьян. С июня 2017 по июнь 2018 года она заработала 166,5 миллиона долларов благодаря запуску своей линейки косметики Kylie Cosmetics. Общее состояние девушки составляет 900 миллионов долларов.

На втором месте в списке Forbes – 27-летний британский музыкант Эд Ширан с 110 миллионами долларов дохода. Большую часть денег он заработал на своих концертах в мировом турне.

Тройку лидеров замыкает 26-летний нападающий французского клуба Paris Saint-Germain Неймар, чей доход составил 90 миллионов долларов. Помимо спорта, Неймар сотрудничает с многими мировыми брендами, среди которых Nike и Red Bull.

Отмечается, что Ширан и Неймар еще в прошлом году не попадали в рейтинг Forbes.

На четвертом месте расположилась 28-летняя американская певица Тейлор Свифт. Далее следуют 28-летний канадский музыкант The Weeknd, баскетболист Джеймс Харден, музыкант Дрю Таггарт из The Chainsmokers, мексиканский боксер Сауль Альварес, игрок в американский футбол Дерек Карр, гольфист Джордан Спит.