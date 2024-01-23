Спецпарковками для автобусов и грузовиков воспользовались почти 75 тыс раз в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Московские водители припарковали на специально отведенных платных местах грузовики и туристические автобусы примерно 75 тысяч раз в прошлом году. Это на 24% больше, чем в 2022 году. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.

На данный момент в столице в зоне платных парковок находится 136 мест для туристических автобусов, расположенных рядом с достопримечательностями Москвы. Также в столичном регионе имеется 42 места для разгрузки или погрузки товаров, которые находятся неподалеку от магазинов, чтобы водители могли не нарушать правила и парковать грузовики в отведенном для этого месте.

Номера парковочных зон для остановки туристических автобусов и грузовиков начинаются на цифру 5. При этом парковать там легковые автомобили нельзя.

"Организация специализированных мест помогает делать дороги еще безопаснее для пешеходов и других участников движения", – добавил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что примерно 11,6 тысячи машино-мест приобрели москвичи у города в 2023 году. Отмечается, что поучаствовать в открытых торгах могут физические и юридические лица. Объекты выставляются на аукцион посредством публичного предложения и без объявления цены.



Еще 50 участков вошли в зону резидентной парковки