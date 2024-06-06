Какие предметы нельзя держать на рабочем месте

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Агрессивные статуэтки, слоны с опущенным вниз хоботом и предметы с непонятными иероглифами не стоит держать на рабочем месте. Об этом Москве 24 рассказала эксперт по фэншуй Валентина Боброва.

По ее словам, агрессивные, олицетворяющие негатив статуэтки могут стать причиной проблем и неудач в работе. При этом фигурой, изображающей Будду, обзавестись было бы неплохо.





Валентина Боброва эксперт по фэншуй Кроме того, можно поставить на стол фигурку слона. Однако важно обратить внимание на хобот – он обязательно должен быть поднят вверх. Тогда это станет олицетворением подъема в делах. В то время как опущенный вниз хобот удачи не принесет.

Работникам, получающим оклад, следует быть очень аккуратными с маятниками. Они могут прибавить работы без увеличения зарплаты. Тем же, у кого система оплаты труда сдельная, маятник, наоборот, способен помочь. В частности, будет больше работы, а соответственно, вырастет и доход, отметила Боброва.

Также не стоит держать на рабочем столе монеты и другие предметы с иероглифами, перевод которых человеку непонятен.

"Порой даже бывает, что продавец предлагает вещь с иероглифом, обозначающим богатство, а на самом деле он символизирует бедность", – предупредила специалист.

Кроме предметов на рабочем столе, особое внимание стоит обратить на офисное кресло. Желательно, чтобы оно не было синего цвета, который связан с элементом Воды и может привести к утечке кадров.

"Сидящие на таких креслах часто быстро увольняются, или их убирают по каким-то причинам", – заключила Боброва.

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