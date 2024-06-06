Генсек кабмина Японии: слова Путина о возобновлении диалога являются неприемлемыми

Фото: ТАСС/POOL/Валентина Певцова

Правительство Японии назвало несправедливым и неприемлемым заявление Владимира Путина о том, что диалог между государствами будет возможен после смены Токио позиции по Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсека кабмина страны Есимасу Хаяси.

"Мы считаем позицию России, которая пытается переложить ответственность на Японию, несправедливой и совершенно неприемлемой", – сказал генсек кабмина.

Хаяси отметил, что позиция Японии по решению "северных территорий" и заключению мирного договора не меняется.

Путин накануне заявил, что диалог между Россией и Японией будет возможен только после смены Токио своей позиции по Украине. Он подчеркнул, что РФ со своей стороны не сделала ничего для усложнения двустороннего диалога.

Как до этого писали японские СМИ, Токио следует пока отложить свои переговоры с РФ по поводу Курильских островов. По словам обозревателей, на сегодняшний день, когда в России в связи с конфликтом на Украине серьезно возрос интерес к территориальным проблемам, Японии будет сложно продвинуться в переговорах с российской стороной по "северным территориям".

