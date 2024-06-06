Число пострадавших в ДТП с трамваями в Кемерове достигло 90 человек

Фото: телеграм-канал "Подъём"

Число пострадавших в аварии с двумя трамваями в Кемерове увеличилось до 90 человек. Среди них также 5 детей, сообщает РИА Новости со ссылкой на помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова.

"78 пострадавших доставлены в три больницы Кемерово", – отметил он.

По словам помощника главы ведомства, врачи начали проводить нескольким пострадавшим хирургические операции, 11 человек получили медпомощь амбулаторно.

Как уточнил Кузнецов, Федеральный центр медицины катастроф Минздрава РФ координирует оказание помощи пострадавшим. Кроме того, ведомство организует телемедицинские консультации с клиниками.

Два трамвая столкнулись на Логовом шоссе в Кемерове утром 6 июня. В результате ДТП один из пострадавших скончался. По словам главы города Дмитрия Анисимова, состояние остальных госпитализированных не вызывает опасений у медиков.

Все пострадавшие в полном объеме получают необходимую медпомощь. В связи с ДТП в Кемерове создали оперативный штаб, который полностью контролирует ситуацию.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

