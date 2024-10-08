Отоларинголог Зайцев дал пять советов, как сохранить слух в пожилом возрасте

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Отказ от вредных привычек, правильное питание, полноценный сон, умственная активность и отсутствие стресса помогут сохранить слух в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, в снижении слуха с возрастом нет ничего необычного, ведь организм стареет и изнашивается. Сама же проблема связана исключительно с внутренним ухом, отметил специалист.

"В нем есть три полукружных канала, внутри которых – так называемые волосковые клетки: их природа нам заложила примерно 30 тысяч. Если волосковая клетка погибла, новая не вырастет", – рассказал Зайцев.





Владимир Зайцев отоларинголог, кандидат медицинских наук Угасание слуха идет с высокой частоты и потом уже перемещается на средние. Человек слышит, что говорят, но понять не может.

Эксперт перечислил способы, которые помогут максимально оттянуть этот процесс. В первую очередь необходимо избегать стресса и наладить сон.

"Переживания и недосып угнетают нервную систему и провоцируют тиннитус – писк, шум или гул в ушах", – указал эксперт.

Помимо прочего, важно учить стихи, песни и анализировать, то есть давать себе умственную нагрузку, предупредил Зайцев.

"Если ухудшается работа мозга, следом страдает и слух, так как они взаимосвязаны между собой. Поэтому мозг нужно тренировать", – обратил внимание специалист.





Владимир Зайцев отоларинголог, кандидат медицинских наук Также нужно правильно питаться, чтобы организм не был перегружен холестерином. Липопротеины низкой плотности тоже негативно влияют на слух. Поэтому нужно есть больше фруктов, овощей, зелени. К повышению холестерина также ведет курение, поэтому от вредных привычек лучше отказаться.

Ранее россиянам посоветовали не чистить уши ватными палочками. Это объясняется риском травмировать наружный слуховой проход и тем самым открыть путь для микробов. Кроме того, если серы очень много, ватная палочка может протолкнуть ее вглубь и вызвать сильную заложенность уха.

