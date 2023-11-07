Врач назвал привычки, которые вредят горлу

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Шепот, курение, стресс и сухой воздух могут привести к осиплости и огрублению голоса. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на врача-оториноларинголога Валентина Лагутина.

В первую очередь он заявил, что шепот из-за нагрузки влияет на растяжение голосовых складок, которые в результате смыкаются и привыкают к разомкнутому состоянию. Тогда у человека развивается ларингит и теряется голос.

Кроме того, курение, по его словам, разрушает процесс клеточного питания слизистой глотки и гортани, поэтому после происходит процесс разрыхления в горле. При этом краски и химические вещества, содержащиеся в сигаретах, влияют на мутацию клеток и приводят к онкологическим заболеваниям.

Также врач рассказал, что сухой воздух пересушивает слизистую горла, поэтому специалист посоветовал контролировать степень влажности в помещении, напомнив, что она должна быть на уровне 70%.

Как утверждает оториноларинголог, стресс тоже влияет на недосмыкание связок и развитие гипотонусной дисфонии, что выражается в осиплости и огрублении голоса.

Эксперт отнес к привычкам, наносящим вред горлу, также и продукты питания. Он отметил, что употребление большого количества черного кофе, крепкого чая и какао без молока может пересушить слизистую глотки и вызвать першение. При этом напитки со льдом и цитрусовые фрукты провоцируют шоковую реакцию слизистой и охриплость голоса, добавил он.

Кроме того, как утверждает Лагутин, часто употребление жареных блюд сокращает эластичность связок из-за большого количества жира, а острые продукты могут спровоцировать появление слизи и сухого кашля в горле. Горчица, хрен, острый кетчуп и пряный соус при ежедневном использовании тоже раздражают слизистую.

Также оториноларинголог посоветовал ограничить в рационе соленые орешки, жареные семечки и покупные сухарики, так как в них много добавок, которые раздражают слизистую и уменьшают ее эластичность, а также царапают горло и вызывают першение.

"Настоятельно рекомендуются полоскания горла после каждого приема пищи. Для полосканий лучше выбирать составы с дубильными веществами: шалфей, ромашка, хорошо заваренный черный чай", – заключил он.

Ранее отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что частые боли в горле могут быть признаком опасного заболевания – фарингита. Как он утверждает, если такое происходит впервые, то речь идет об остром фарингите. При этом специалист уточнил, что у некоторых боли в горле возникают по причине климатических факторов и снижения иммунитета.

"Доктор 24": сиплый голос