Врач Арзамасцев: миндаль поможет пожилым предотвратить заболевания сердца

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Употребление грецких, кедровых орехов и миндаля поможет пожилым предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также в целом укрепить организм. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

Он отметил, что в грецких много витаминов группы В. Они поддерживают работу мозга, состояние нервной ткани, участвуют в передаче нервного импульса и предотвращают нарушения в углеводном обмене.

"Также во всех орехах есть кремний – полезный элемент для волос, кожи и ногтей", – указал врач.

В свою очередь, миндаль содержит много витамина Е, что полезно для сосудистой стенки. Ее состояние может ухудшаться при избытке "плохого" холестерина, из-за которого с возрастом увеличивается риск развития различных патологий. Также в орехе есть биотин, благотворно влияющий на кожу.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если люди в возрасте заинтересованы в сохранении молодости, миндаль будет крайне полезен. Плюс в нем много магния, марганца и кремния. Это те элементы, которые положительно влияют, особенно при избытке веса, на углеводный и жировой обмены, которые с возрастом ухудшаются.

Также эксперт отметил пользу кедровых орехов: в них много цинка, который помогает иммунитету, и витамина К. Последний участвует в процессе кроветворения и поддерживает нормальную текучесть крови.

"Также все эти орехи богаты полезными жирами омега-3, необходимые для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний", – добавил диетолог.

Он порекомендовал съедать в день 10–30 граммов. При проблемах с зубами, орехи следует замочить в воде, чтобы размягчить. В таком виде биодоступность витаминов даже улучшится, подчеркнул врач. Также орехи можно измельчить и растереть в пасту. Этот способ особенно удобен при проблемах с ЖКТ, когда элементы из продуктов плохо усваиваются, заключил Арзамасцев.

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