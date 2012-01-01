Психолог Яушева объяснила, почему нужно повысить возраст молодежи

В России могут повысить возраст молодежи: идею уже поддержали в Минздраве и Госдуме. Зачем это нужно, разбиралась Москва 24.

Молодость моя

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко допустил повышение возраста молодежи в стране до 44 лет. Свои слова он подкрепил новой классификацией Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в которой к молодому поколению отнесены люди от 18 до 44 лет. По российскому же законодательству молодежью считаются граждане от 14 до 35 включительно.





Михаил Мурашко министр здравоохранения РФ Это предложение вполне рационально, и многие страны уже сегодня внедрили его у себя, поэтому поддерживаю.

Ранее увеличить возраст молодежи призывали и общественники. В частности, председатель правления "Движения первых" Артур Орлов в беседе с ТАСС предлагал поднять верхнюю границу до 40 лет. Высказывал подобную мысль и глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. По его словам, на сегодняшний день люди от 35 до 40 выглядят и мыслят существенно моложе своих сверстников полвека назад.

"Граждане России должны жить дольше, и поэтому естественным образом будут сдвигаться параметры возрастных групп", – говорил Леонов.

Зачем молодиться?

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с изданием Ura.ru подчеркнула, что подобные инициативы не означают повышение пенсионного возраста. Напротив, большее количество россиян сможет рассчитывать на соцгарантии, отметила парламентарий.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Нам необходимо просто понимать, что это в том числе семейная льготная ипотека, квотирование рабочих мест. Если мы увеличим возраст молодежи, то, соответственно, и (увеличим) большое число гарантий для тех лиц, которые теперь смогут их получать.

При этом психолог Дарья Яушева в беседе с Москвой 24 отметила, что у повышения возраста молодежи есть и научные основания.

"Эта инициатива вполне соответствует тому, о чем говорят нейробиологи. Согласно исследованиям, в 45 как раз начинается постепенное уменьшение объемов мозга, нейродегенеративные процессы", – объяснила специалист.

При этом общественное отношение к более взрослым людям как к молодым напрямую скажется на их самовосприятии и самооценке, подчеркнула Яушева.





Дарья Яушева психолог Например, с точки зрения репродуктивного возраста: более старшие женщины ощутят себя способными и родить, и вырастить ребенка. Следовательно, они будут охотнее на это идти.

Также это может положительно сказаться на заботе россиян о самих себе, убеждена психолог. По ее мнению, люди будут стараться как можно дольше поддерживать "статус молодых", а значит – сохранять спортивную форму и чаще ходить к врачу.

Однако член комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Наталья Локтева заявила в своем телеграм-канале, что подобные предложения могут негативно повлиять на желание россиян вступать в брак.





Наталья Локтева член комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья" Разговоры о продлении возраста молодежи до 40 лет – из серии абсолютного страха перед взрослостью. С одной стороны, кажется логичным дать больше поддержки семьям. С другой – это узаконивание инфантильности.

По ее словам, в условиях "перегретого инфополя" брак и семья становятся для молодежи чем-то пугающим. В результате появится еще одна отговорка, чтобы не взрослеть, заключила Локтева.

Певец Юрий Лоза в разговоре с News.ru также раскритиковал разговоры о повышении планки. По словам исполнителя, 40-летние – это люди, у которых "давным-давно все в прошлом", а подобные инициативы нужны лишь для громких заголовков.

