Двое российских военных погибли при сходе лавины в Южной Осетии

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В Южной Осетии скончались двое российских военнослужащих, попавших под лавину, поиски еще одного продолжаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.

В ведомстве пояснили, что один из военных умер по пути в больницу. Еще двое военнослужащих были госпитализированы.

О сходе снежной лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии стало известно вечером 21 декабря. Под завалами оказались пятеро военнослужащих Южного военного округа (ЮВО).

В поисковой операции принимают участие военные и сотрудники МЧС Южной Осетии.