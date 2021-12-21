Двое российских военных погибли при сходе лавины в Южной Осетии

Фото: 15.mchs.gov.ru
В Южной Осетии скончались двое российских военнослужащих, попавших под лавину, поиски еще одного продолжаются. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики.
В ведомстве пояснили, что один из военных умер по пути в больницу. Еще двое военнослужащих были госпитализированы.
О сходе снежной лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии стало известно вечером 21 декабря. Под завалами оказались пятеро военнослужащих Южного военного округа (ЮВО).
В поисковой операции принимают участие военные и сотрудники МЧС Южной Осетии.