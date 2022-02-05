Один человек погиб при сходе лавины в Сахалинской области

Фото: ГУ МЧС России по Сахалинской области

Лавина накрыла двух человек в Сахалинской области. ЧП произошло на территории угольного разреза. Один рабочий погиб, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

"<...> поисковые работы завершились. Тело второго человека достали из-под снега. <...> Всего в спасательных работах участвовали 77 человек и 12 единиц техники", – говорится в сообщении.

Второго рабочего передали бригаде скорой помощи. Уточняется, что снежная масса сошла во время работ по демонтажу трубы на реке Полтавка.

Ранее сообщалось, что в Южной Осетии под сход лавины попали пятеро военнослужащих Южного военного округа. Из-под завалов удалось оперативно достать троих пострадавших, однако один из них позже погиб. Во время поисковой операции был найден еще один погибший.

Солдаты, оставшиеся в живых, были госпитализированы. Следственный комитет начал расследование уголовного дела по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц".