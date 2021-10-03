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00:14

Россиянка погибла при падении на горном массиве в Черногории

происшествия за рубежом

Фото: facebook.com/gss.crnegore

Альпинистка из России погибла в результате падения на горном массиве Дурмитор в Черногории. Об этом в субботу, 2 октября, сообщила Горная служба спасения балканской страны.

"Гражданка России Мария Кабельникова погибла <...> в районе между Велики-Меджед и Мали-Меджед", – говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Уточняется, что сейчас специалисты занимаются транспортировкой тела. На месте трагедии работают десять сотрудников Горной службы спасения Черногории и трое сотрудников Службы защиты Жабляка.

Сигнал о происшествии поступил на номер Дирекции защиты и спасения 112. Причины и обстоятельства гибели альпинистки еще предстоит выяснить.

Ранее сообщалось, что на вулкане Ключевская сопка в Камчатском крае пропал альпинист.

По данным МЧС, на момент поисков в районе Ключевского вулкана была метель, порывы ветра достигали 70 метров в секунду, а температура воздуха была 13–15 градусов ниже нуля и ощущалась, отмечали в ведомстве, как –30.

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