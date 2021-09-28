Туристам не разрешили подняться на Эльбрус из-за плохой погоды

Погода на Эльбрусе не улучшается. Скорость ветра там более 45 километров в час, а на штурм горы уже не идут после 30. Группы туристов разворачивают на спуск. Об этом рассказала специальный корреспондент Москвы 24 Анастасия Цапиева, которая в данный момент находится в горах.

По ее словам, на вершину горы они почти дошли. Но из-за непогоды гидам пришлось прервать поход на высоте 4 700 метров.

Высота всей горы – 5 642 метра. Но, как заверяют проводники, в таких условиях это уже достижение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.