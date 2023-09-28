Блогер назвала главные ошибки туристов в Таиланде

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Туристам в Таиланде не стоит поворачиваться спиной к статуям Будды и изображениям королевской семьи, так как за такое могут заключить под стражу. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на тревел-блогера Наталию Ансталь.

Местное население Таиланда отличается радушием и дружелюбием, однако нарушать их правила нельзя, уточнила она. Страна является специфичной для россиян.

"Также ни в коем случае нельзя мять купюры и буклеты с изображением королевской семьи. В Таиланде очень строго относятся к курению, в общественных местах нельзя курить ни сигареты, ни вейпы, за это предусмотрены очень большие штрафы", – уточнила Ансталь.

Вместе с этим она призвала быть аккуратными насчет ввоза и вывоза продуктов. Так, нельзя брать с собой в самолет фрукт дуриан. Если его найдут среди вещей, то полет могут запретить, а борт еще несколько дней не будет эксплуатироваться, поделилась Ансталь. Кроме того, нельзя нарушать визовый режим Таиланда, сейчас внезапные проверки могут устроить даже в ресторанах и кафе.

Ранее стало известно, что стоимость туров за рубеж в зимний период повысится на 10–30% по сравнению с прошлым годом. Речь идет о таких популярных направлениях, как Египет, Дубай, Мальдивы, Куба, Таиланд и другие.

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