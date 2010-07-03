Песков назвал "перебором" приказ о международном сотрудничестве ученых

14:54
14:54
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поинтересуются у Минобрнауки деталями нового приказа, который будет регламентировать общение российских ученых с иностранными коллегами.
"Не знаю, не видел этого текста. Это выглядит как перебор. Конечно нужно проявлять определенную бдительность, потому что зарубежные спецслужбы не дремлют и, скажем так, научно-промышленный шпионаж никто не отменял. Но это не значит, что мы должны заковывать себя в какие-то правила, которые ни к чему хорошему в итоге не приведут. Тоже поинтересуемся", – цитирует РИА Новости представителя Кремля.
Ранее сообщалось, что министерство науки и высшего образования подготовило приказ, ужесточающий правила контакта российских ученых с иностранными и международными организациями. Согласно документу, на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых.
Сами встречи возможны только с разрешения руководства, а после них необходим отчет с описанием разговора и сканами паспортов участников беседы.
В мае арестовали начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева. Его обвинили в государственной измене.
В июне арест признали законным продление ареста 75-летнему сотруднику ЦНИИмаш Виктору Кудрявцеву. Ученому вменяют передачу секретных сведений по электронной переписке бельгийскому Фон Кармановскому институту гидродинамики. С ним ЦНИИмаш сотрудничал в рамках соглашения, утвержденного на уровне правительства России.
В июле под домашний арест отправили сотрудника центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш Сергея Мещерякова.
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