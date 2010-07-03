МИД РФ назвал вбросом обвинения Австрии в адрес россиянина

26 июля, 22:45
26 июля, 22:45
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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В МИД РФ выразили сожаление по поводу ситуации вокруг россиянина Игоря Зайцева, которого Австрия обвинила в шпионаже в пользу ГРУ. Об этом сообщает РИА Новости.
"Весьма сожалеем, что находятся желающие реанимировать вброшенный в ноябре прошлого года "острый сюжет" о русских шпионах в альпийской республике", – подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. Там также напомнили, что считали "охоту на ведьм" в Австрии пройденным этапом. "Во всяком случае, именно в таком духе в последние месяцы проходили все двусторонние контакты с руководством Австрии", – подчеркнули в МИД РФ.
Как напомнили российские дипломаты, обвинения западных партнеров вновь строятся в "пресловутом стиле "highly likely". В МИД считают, что "целью таких вбросов не является серьезный разговор по существу", в противном случае "он велся по другим каналам". В связи с этим в Москве не планируют официально комментировать , беспочвенные подозрения Вены.
25 июля МВД Австрии объявило в розыск 65-летнего Игоря Зайцева. Как утверждают в Вене, он якобы уговорил 70-летнего австрийского полковника в отставке выдать государственную и военную тайну. В полиции Зальцбурга заявили, что прокуроры распорядились арестовать 65-летнего сотрудника российской военной разведки на основании европейских и международных ордеров на арест.
О задержании экс-полковника австрийской армии стало известно в ноябре прошлого года. По версии местной полиции, он собирал сведения о ВВС, артиллерии и о высокопоставленных военных.
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