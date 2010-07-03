Посольство РФ в Вене проверяет информацию о розыске россиянина по подозрению в шпионаже

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Посольство России в Австрии проверяет информацию о розыске гражданина РФ Игоря Зайцева по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы проверяем эту информацию, других комментариев пока дать не можем", – сообщили в посольстве.

В полиции Зальцбурга заявили, что прокуроры распорядились арестовать 65-летнего сотрудника российской военной разведки на основании европейских и международных ордеров на арест. Власти Австралии подозревают мужчину "в разглашении государственных секретов".

Источники политического издания Heute связывают Зайцева с уголовным делом в отношении полковника австрийской армии. Его подозревают в том, что в 1992-2018 годах он имел связи с российской разведкой.

Австрийские власти полагают, что бывший австрийский офицер, возможно, проводил встречу с Зайцевым. "В обмен на раскрытие информации австрийскому офицеру было предложено почти 30 тысяч евро наличными", – сообщает австрийская газета Kurier.

При этом адвокат подозреваемого австрийского офицера Михаэль Хофер заявил, что его клиент не имеет никакого отношения к шпионажу, а также не был знаком ранее с Зайцевым.

О задержании бывшего полковника австрийской армии стало известно в ноябре 2018 года. По версии полиции, он собирал сведения о ВВС, артиллерии и о высокопоставленных военных.

