Обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан продлили арест

Мосгорсуд продлил на два месяца – до 14 октября – срок ареста бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан. Она находится в СИЗО уже 12 месяцев по обвинению в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Дело маркировано грифом "совершенно секретно". Как рассказал адвокат Цуркан Иван Павлов, его подзащитную обвиняют в том, что в августе 2004 года она стала агентом молдавской спецслужбы и передавала ей данные о российских энергетических компаниях. Сама Цуркан отрицает вину и называет уголовное дело способом сместить ее с должности.
Ранее СМИ писали, что Карине Цуркан инкриминируют шпионаж в пользу Службы внешней разведки Румынии, которая могла сотрудничать с ЦРУ. По данным следствия, она передавала властям Румынии информацию о подготовке Россией крупных энергетических проектов за границей. Ей может грозить до 20 лет тюрьмы.
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