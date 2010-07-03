Обвиняемой в шпионаже Карине Цуркан продлили арест

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Мосгорсуд продлил на два месяца – до 14 октября – срок ареста бывшему члену правления компании "Интер РАО" Карине Цуркан. Она находится в СИЗО уже 12 месяцев по обвинению в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

Дело маркировано грифом "совершенно секретно". Как рассказал адвокат Цуркан Иван Павлов, его подзащитную обвиняют в том, что в августе 2004 года она стала агентом молдавской спецслужбы и передавала ей данные о российских энергетических компаниях. Сама Цуркан отрицает вину и называет уголовное дело способом сместить ее с должности.

Ранее СМИ писали, что Карине Цуркан инкриминируют шпионаж в пользу Службы внешней разведки Румынии, которая могла сотрудничать с ЦРУ. По данным следствия, она передавала властям Румынии информацию о подготовке Россией крупных энергетических проектов за границей. Ей может грозить до 20 лет тюрьмы.