Суд оставил под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Московский городской суд признал законным продление до 29 октября срока ареста гражданина США и трех других государств Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже против России, сообщает ТАСС.
"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты – без удовлетворения", – огласила решение суда.
Обвиняемый во время оглашения решения продолжил давать интервью, отказавшись слушать судью.
Уилан заявил в своей речи, что считает несправедливой российскую судебную систему и указал на однообразие всех судебных актов в его отношении, которые, по его мнению "пишутся под копирку".
Ранее Лефортовский суд столицы продлил арест Уилана до 29 октября. Его адвокат просил отклонить ходатайство следствия, настаивая, что его подзащитный может находиться под домашним арестом и не намерен скрываться.
ФСБ задержала Уилана 28 декабря 2018 года во время проведении шпионской акции – он имел при себе сведения, содержащие государственную тайну. Было возбуждено уголовное дело.
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