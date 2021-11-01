ФСБ завершила расследование дела Ивана Сафронова – СМИ

Фото: Агенство "Москва"/пресс-служба Лефортовского районного суда

ФСБ завершила расследование дела советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова, который был обвинен в государственной измене, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Материалы дела переданы защите и самому обвиняемому для ознакомления", – отметил собеседник агентства.

Уточняется, что после ознакомления дело поступит в прокуратуру на утверждение.

Адвокат Сафронова Дмитрий Талантов, в свою очередь, сообщил, что начал ознакомление с делом.

Сафронов был арестован по обвинению в госизмене в апреле прошлого года. По информации следователей, он передавал данные, содержащие гостайну и касающиеся военно-технического сотрудничества и безопасности России, другим странам. В качестве получателя сведений в деле фигурируют спецслужбы Чехии.

Ранее также стало известно, что Сафронов отказался от сделки со следствием, в рамках которой он должен был признать вину, за что мог бы получить меньший срок лишения свободы.

В начале октября Мосгорсуд продлил ему арест до 7 января.