Высокий уровень террористической опасности продлили в ряде районов Крыма

Фото: телеграм-канал "Аксёнов Z 82"

В ряде районов Крыма действие высокого уровня террористической опасности продлено до 6 января. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

Он отметил, что желтый уровень террористической опасности объявлен с 20:00 22 декабря 2022 года до 20:00 6 января 2023 года.

Предупреждение будет действовать в ряде муниципальных образований и на объектах республики. Речь идет о территории городских округов Армянска, Джанкоя, Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойского, Красноперекопского и Ленинского районов.

Уровень террористической опасности продолжит действовать на объектах министерств транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики, а также на территории государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.

Ранее издание The Hill сообщило, что, если Киев решит напасть на Крым, это обернется для него катастрофическим провалом. В статье упомянули, что Украина до этого совершила попытку нападения на Крым, устроив теракт на Крымском мосту. Помимо этого, попыткой стала атака кораблей в Севастополе беспилотниками.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!