Под обстрел ВСУ попал город Шебекино Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В ночь на 10 января под обстрел Вооруженных сил Украины попал город Шебекино Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал, однако зафиксированы различные разрушения в 12 частных домовладениях. Также повреждены два автомобиля и опора электропередачи.

В настоящее время аварийные бригады ведут переподключение. Полное восстановление электроснабжения планируется к 12:00 10 января.

Ранее в ДНР сообщали, что ВСУ нанесли удары по населенным пунктам Новый Свет и Зугрэс, в результате чего повреждения получили две тепловые электростанции.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Украинские войска продолжают обстрелы населенных пунктов

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