Украинские войска намерены форсировать Днепр – Рогов

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Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинская армия намерена форсировать Днепр. По его словам, об этом свидетельствует искусственное обмеление реки.

"В последнее время резко обмелел Днепр – и обмелел не просто так. Это косвенно подтверждает, что украинские войска готовятся к форсированию Днепра в районе Каховского водохранилища", – передает РИА Новости его слова.

Рогов уверен, что Киев заранее начал перекрывать затворы ГЭС на плотинах Днепровского каскада в верховьях, что и привело к обмелению.

Он предположил, что украинские силы планируют высадиться в районе Энергодара и Запорожской АЭС.

Ранее сообщалось, что украинские военные произвели артиллерийскую атаку на трансформаторную подстанцию города Токмака в Запорожской области. По словам врио губернатора региона Евгения Балицкого, провокации со стороны украинских военных не прекращаются.

Он заявил, что российские города регулярно подвергаются обстрелам, ВСУ производят атаки по гражданской инфраструктуре и социальным объектам. Однако, подчеркнул Балицкий, российская сторона дает достойный отпор.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Краматорске

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