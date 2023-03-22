В Великобритании заявили, что передача Украине боеприпасов с ураном не будет эскалацией

Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что поставки Киеву снарядов с обедненным ураном не будут способствовать обострению ситуации. Об этом пишет Sky News.

"Нет никакой ядерной эскалации. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных проблемах, – это Россия. Нет никакой угрозы для РФ, речь идет исключительно о том, чтобы помочь Украине защитить себя", – высказался он.

До этого в оборонном британском ведомстве заявляли, что обедненный уран – это стандартный компонент боеприпасов.

21 марта замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди сообщила, что британцы намерены передать украинской стороне боеприпасы, включающие в себя бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран. Также Украина получит боевые танки Challenger 2.

Владимир Путин заявил, что Россия будет вынуждена отреагировать на такие поставки.

В свою очередь, депутат германского парламента Сара Вагенкнехт назвала преступлением решение Соединенного королевства передать Украине снаряды с обедненным ураном. Она напомнила, что эти опасные боеприпасы загрязняют окружающую природу и могут приводить к увеличению случаев онкологии среди населения.



Великобритания планирует передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном

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